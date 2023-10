Atene e Lione entrano nel network Volotea su Napoli, l'avvio nel 2024

Saliranno a 24 le destinazioni che saranno collegate da Volotea sullo scalo internazionale di Napoli nel corso del 2024. New entry nella programmazione saranno infatti Atene (dal 21 marzo) e Lione (dall’11 aprile) entrambe con due frequenze alla settimana. Il network sarà così composto da 16 rotte internazionali e 8 domestiche.

Ma nelle intenzioni della compagnia low cost spagnola c’è l’intenzione di andare ancora oltre sul Capodichino, dove a partire dal 20 dicembre 2023 decollerà il nuovo volo alla volta di Bordeaux per il periodo natalizio, per poi proseguire nella stagione estiva.



“La nostra offerta da Napoli è diventata, volo dopo volo, sempre più ricca e variegata. Con i nuovi collegamenti per Atene e Lione, i passeggeri in partenza da Napoli non avranno che l’imbarazzo della scelta e potranno raggiungere comodamente, con tariffe concorrenziali, Grecia, Francia, Spagna, Danimarca, oltre a 8 destinazioni in Italia - dice Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Allo stesso tempo con il nostro ventaglio di rotte, puntiamo a incrementare notevolmente i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia napoletana e dell’intera Campania”.