United investe sulla flotta: maxi ordine per 110 aerei più 90 in opzione

Si inserisce anche United nella gara a colpi di maxi commesse ai produttori di aerei. Il mercato sembra infatti essersi completamente sbloccato e i big cercano di assicurarsi gli aerei necessari per la crescita futura e per il rinnovamento delle proprie flotte, anche in ottica di sostenibilità. E lo fanno mettendo in campo ingenti investimenti.

Per quanto riguarda la major Usa l’ordine riguarda un totale di 110 velivoli, 50 dei quali saranno indirizzati per la flotta lungo raggio con i Boeing 787-9s, mentre per i restanti sessanta la preferenza è ricaduta su Airbus con la famiglia degli A321neo. Tutte le consegne sono programmate tra il 2028 e il 2031.



L’ordine effettuato ha incluso un’opzione per ulteriori 50 B787 e 40 A321, che portano il totale a 200 aerei.