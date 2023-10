All Nippon migliora le connessioni con il trasferimento al Terminal 2 di Haneda

Coincidenze più rapide tra voli intercontinentali e collegamenti domestici per i clienti di All Nippon Airways. Dal 29 ottobre la compagnia sposterà le operazioni al Terminal 2 di Tokyo Haneda, il che consentierà di migliorare le operazioni; la novità sarà presentata a TTG Travel Experience a Rimini, dall'11 al 13 ottobre.

“I passeggeri italiani possono raggiungere l’aeroporto di Tokyo Haneda via Francoforte o Monaco di Baviera grazie a comode coincidenze da numerose città italiane, fra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Napoli e Torino - spiega dice Viviana Reali, country manager di Ana -. Dal prossimo 29 ottobre, inoltre, i voli in partenza da Tokyo Haneda per Francoforte e Monaco di Baviera decolleranno dal Terminal 2, e non più dal Termina 3, e il tempo di trasferimento dai voli nazionali a quelli internazionali scenderà a 55 minuti, garantendo comode e più veloci coincidenze dalle città del Giappone alle destinazioni europee”.