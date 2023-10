Idrogeno e batterie: come sarà il trasporto su rotaia nel futuro

Come tutti i trasporti, anche i treni si preparano alla rivoluzione della tecnologia.

A fare il punto sull'innovazione è corriere.it che espone i modelli più probabili di sviluppo del settore. Al Nord Italia, entro la fine del 2024 o al massimo a gennaio dell'anno successivo, debutterà il primo treno a idrogeno. Il progetto è del gruppo lombardo Fnm, ma i francesi di Alstom hanno presentato il primo modello di un convoglio in grado di trasformare l'idrogeno stoccato in elettricità, che arriverà sulla Brescia-Iseo-Edolo.



In Basilicata invece sta nascendo il primo treno a batteria, che debutterà nel 2026 tra Matera e Altamura. Ogni treno potrà trasportare dalle 176 alle 180 persone. Le batterie consentono un'autonomia di 70 km e si ricaricano durante le soste nelle stazioni.