L’estate degli italiani che hanno volato: le rotte più trafficate e quelle con più disagi

Un’estate segnata dai ritardi per gli italiani che hanno viaggiato in aereo. A dirlo è l’ultimo reporto Air Help, secondo cui sono stati 28 milioni i connazionali che hanno scelto di volare per raggiungere le destinazioni di vacanza. Tra questi più di 10 milioni (ovvero il 42%) sono stati protagonisti di cancellazioni e ritardi.



Destinazioni più gettonate sono state: Venezia, Catania, Palermo e Napoli.

Rotte sotto la lente

Guardando alle rotte, nella top 5 delle tratte più percorse e meno performanti si trovano: la Roma Fiumicino-Venezia, con il 68% di disagi registrati (tra ritardi e cancellazioni); Roma Fiumicino- Catania, con il 54%; Milano Linate-Catania, con il 63%; Milano Linate- Palermo, con il 47%; e Milano Linate-Napoli, con il 47%.



Viceversa, tra le tratte più performanti dell’estate 2023 figurano: Napoli-Catania e Linate-Lampedusa, con il 60% dei voli in orario; Milano Malpensa-Lamezia e Malpensa-Palermo, con il 59% dei voli in orario; Milano Malpensa-Olbia, con il 58% dei voli in orario.