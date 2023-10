Iberia-Air Europa: Air France e Lufthansa non contesteranno l'operazione

Arriva una spinta per la conclusione dell'affare Iberia-Air Europa. Si avvicina dunque l'ingresso della comapgnia del gruppo Globalia all'interno di Iag, operazione che era partita prima della pandemia ed era poi rimasta 'congelata' nei difficili anni dello stop ai viaggi.

Come riporta preferente.com, Air France e Lufthansa hanno annunciato che non contesteranno l'operazione. La decisione è particolarmente importante se si considera il peso di Francia e Germania all'interno dell'Unione europea.



L'obiettivo di entrambi, secondo l'analisi del sito spagnolo, sarebbe quello di preservare gli hub di Parigi e di Francoforte rispetto a quello di Barajas, che è il fulcro dell'operazione che coinvolge Air Europa.



Anche Ryanair avrebbe annunciato di non volersi opporre all'operazione, mettendo però come condizione che non fose Iberia a decidere a chi cedere gli slot.



Tuttavia manca ancora il via libera dell'Unione europea. La decisione finale dovrebbe arrivare negli ultimi mesi del prossimo anno.