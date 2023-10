Gatwick proroga il tetto massimo ai voli

Il 'flight cap' di Gatwick viene esteso per due settimane. Il limite massimo delle operazioni giornaliere era stato imposto a causa del moltiplicarsi delle assenze per malattie da parte dei controlli del traffico aereo ed era stato applicato a partire dal 25 settembre.

Ora viene prorogato ancora fino al 15 ottobre come misura precauzionale, come riporta travelmole.com. L'aeroporto conferma che non ci sarà nessun impatto per diversi giorni a causa della riduzione delle operazioni di volo dopo l'estate, anche se invita tutti i passeggeri in partenza o in arrivo a verificare lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporti.



Nella giornata di ieri, inoltre, migliaia di passeggeri sono stati evacuati dall'aeroporto a causa dell'attivazione di un allarme antincendio.