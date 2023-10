“Nessuno se la sentiva di infilarsi nel monopolio Alitalia-Delta Air Lines su quel mercato, noi ci abbiamo creduto e ci abbiamo visto giusto”. C’è grande soddisfazione nelle parole del country manager Italia Flavio Ghiringhelli: sono passati dieci anni dal primo volo di Emirates tra Milano e New York, il collegamento in quinta libertà con un permesso ottenuto al termine di una lunga battaglia a colpi di carte bollate, e per il vettore di Dubai l’anniversario arriva con numeri di tutto rispetto.

Il giro di affari

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la tratta in questo periodo avrebbe portato nella casse della compagnia almeno un miliardo e mezzo di euro, grazie a una clientela altospendente e a una domanda che ha consentito l’utilizzo anche dell’A380. E anche la clientela americana contribuisce al risultato (80 per cento di load factor medio), riempiendo di fatto la metà degli aerei.



Ora per l’inverno l’A380 sarà sostituito dal B777, con meno posti in offerta ma la possibilità di introdurre sulla rotta la premium economy, ormai molto richiesta dalla clientela tradizionale di Emirates.