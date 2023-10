Aeroitalia debutta ad Ancona Falconara con sei rotte

Hanno preso il via nel weekend i nuovi collegamenti operati da Aeroitalia dall’aeroporto di Ancona Falconara. Il vettore effettuerà rotte bigiornaliere su Milano Linate e su Roma Fiumicino e un collegamento giornaliero su Napoli.

“E’ una grande soddisfazione inaugurare nuove rotte che consentiranno di rafforzare le relazioni e l'accessibilità tra importanti centri e le Marche – ha sottolineato l’amministratore delegato Gaetano Intrieri -. L'obiettivo di Aeroitalia è ampliare l'offerta dei voli, permettendo così agli abitanti delle Marche e delle regioni limitrofe di volare direttamente verso affascinanti destinazioni”.



Sempre da Ancona Aeroitalia effettuerà voli per Vienna e Barcellona due volte alla settimana e per Bucarest, tre volte alla settimana. “La cooperazione con AeroItalia apre a mercati di grande interesse per l’aeroporto di Ancona ed il suo bacino d’utenza – ha evidenziato l’a.d. dello scalo Alexander D’Orsogna -. I nuovi importanti collegamenti internazionali soddisferanno diversi tipi di clientela: a partire da quella leisure, sia incoming che outgoing, per passare ad una clientela di tipo business e finire con una clientela di tipo etnico”.