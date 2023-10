di Remo Vangelista

Dietro la scia di Tap Air Portugal troviamo una lunga serie di pretendenti. Tutte compagnie di assoluto livello, perché evidentemente il vettore portoghese con i suoi slot vale più di quanto si immagini ora. È chiaramente in corso una forte accelerata nello scacchiere europeo, che porterà a tre grandi gruppi, con i vettori low cost pronti ad azzannare le basi che resteranno vuote.

I pretendenti

Sulla via che porta a Lisbona sembra infatti che vi siano pretendenti delle principali alleanze internazionali. Da Air France-Klm alla Iag capitanata da British Airways e chiaramente (non poteva mancare) Lufthansa.



Le mire di Lufthansa

I tedeschi dopo aver setacciato la via dell’Europa più a nord, guardano ora anche alla privatizzazione di Tap e intanto sono seduti sulle ali di Ita.



Un intreccio niente male tra offerte e controfferte che si perdono a ciclo continuo. Malgrado manchi il via libera della Commissione Europea e ogni giorno s’intreccino storie più o meno vere. Come quella che vede coinvolto ancora Gianluigi Aponte con la sua cassaforte Msc. Si diceva storie, perché probabilmente una parte politica (a volte anche dello stesso fronte) spera che vi siano vie d’uscita allo strapotere tedesco. Inoltre, soprattutto negli ultimi giorni il dialogo tra Italia e Germania si è notevolmente raffreddato, quasi gelato. Ma il business in fondo guarda e ascolta poco i segnali di fumo provenienti dalle mura della politica. Così Ita pare sempre più tedesca e l’interesse per Tap (di Lufthansa) potrebbe essere una semplice schermaglia tattica. Giusto per dare fastidio a francesi e inglesi.