Sarebbe arrivata alle battute finali l’operazione destinata a portare Italo nel perimetro del Gruppo Msc. Le trattative, avviate prima dell’estate, avrebbero avuto esito positivo e a breve dovrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale.

Secondo quanto riportato da Repubblica.it, nelle mani della società dellla famiglia Aponte dovrebbero passare almeno il 50 per cento delle quote dal fondo americano Gip, che attualmente detiene il 72,6 per cento del capitale. Anche la quota restante dovrebbe passare di mano, ma a un altro fondo sempre riconducibile a Gip.



Per quanto riguarda gli altri soci, prosegue il quotidiano, solo Luca Cordero di Montezemolo, Alberto Bombassei e Isabella Seragnoli manterranno una piccola partecipazione e il primo potrebbe anche mantenere il ruolo di presidente. Invariata invece la posizione di Allianz, con l’11,5 per cento. Per quanto riguarda il valore dell’operazione, questa sarebbe stimata in oltre 4 miliardi di euro.