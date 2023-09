Sciopero del trasporto aereo ridotto a 4 ore: i voli garantiti e le cancellazioni

Scatterà alle 13 lo sciopero del trasporto aereo. Dopo la precettazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, le agitazioni degli addetti all’handling aeroportuale si svolgeranno per sole 4 ore, e non più 24, come inizialmente previsto.

Dalle 13 alle 17 saranno quindi possibili disagi negli scali della Penisola.



Nelle stesse si fermeranno anche gli assistenti di volo della low cost easyJet.



Restano al momento invariati gli elenchi dei voli garantiti e delle cancellazioni delle compagnie aeree.



La lista dell’Enac è consultabile a questo link.



A questo link è invece disponibile l’elenco delle cancellazioni di Ita Airways, che interesseranno esclusivamente il traffico nazionale.