Mentre si attende il documento ufficiale da parte del Governo portoghese con i dettagli delle richieste per la privatizzazione di Tap, i possibili interessati continuano a mandare messaggi in quella che si attende come un’arena molto calda.

Ultimo in ordine di tempo è stato Luis Gallego, il ceo di Iag, gruppo che controlla British Airways, Aer Lingus, Iberia, Vueling e che è in fase di acquisizione di Air Europa. Il manager ha infatti ribadito pubblicamente l’interesse ad allargare il raggio d’azione con un vettore che ben si inserirebbe con gli altri brand, consentendo un ampliamento del network verso destinazioni considerate strategiche.



Un’operazione, tra l’altro, che consentirebbe a Iag di contrastare la crescita del Gruppo Lufthansa nel Sud Europa grazie all’acquisizione di Ita Airways da parte del colosso tedesco (che a sua volta non ha mai nascosto la possibilità di inserirsi nella partita per Tap). Nella partita, va ricordato, è possibile l’inserimento anche di Air France-Klm, altro gruppo interessato ad allargare il raggio d’azione in Sud Europa e nelle rotte di Tap.