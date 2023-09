di Amina D'Addario

L’aeroporto di Napoli supererà quest’anno i 12 milioni di passeggeri. A parlare del traguardo che sarà raggiunto anche quest’anno dallo scalo campano, che già nel 2022 aveva riconquistato pienamente i livelli pre-Covid, è stato l’amministratore delegato di Gesac, Roberto Barbieri.

“Da gennaio ad agosto - ha spiegato a TTG Italia - abbiamo accolto 8milioni567mila passeggeri, registrando un incremento del 17% rispetto al 2022, grazie all’attivazione di nuove rotte, all’utilizzo di aeromobili più grandi e all’alto coefficiente di riempimento dei voli".

Ma prospettive decisamente interessanti si aprono anche per la prossima summer, che vedrà oltre a United due nuovi vettori d'oltreoceano, American Airlines e Delta, investire sull’intercontinentale. “Il mercato statunitense, in particolare, vedrà, a partire dalla primavera 2024, un ulteriore rafforzamento, grazie all’attivazione dei voli per Philadelphia e New York JF Kennedy che si aggiungono al collegamento per Newark/New York, portando a 4 i voli giornalieri da Napoli per gli Stati Uniti”.



Per quanto riguarda il nuovo aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, Barbieri ha assicurato che “la prossima estate partiranno i primi voli, grazie alle consolidata partnership con le compagnie aeree che già operano a Napoli. Sicuramente saranno - collegamenti europei point to point”.



Dovrebbe infine essere inaugurata nel 2026 la metropolitana che collegherà direttamente la città all’aeroporto. “Un’infrastruttura fondamentale, che segnerà una svolta cruciale nell’accessibilità allo scalo”.