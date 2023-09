Ryanair si schiera con l’Ue sullo stop alla fusione Booking.com-Etraveli

Il semaforo rosso all'unione di Booking.com ed Etraveli ha generato un effetto a sorpresa: Ryanair, da sempre molto critica nei confronti di Bruxelles, si è schierata dalla parte della Ue, che ha bloccato l'operazione.

C'è da dire che solo poco tempo fa la low cost aveva chiamato in causa il gigante dell'ecommerce per la questione della vendita di biglietti aerei proprio tramite Etraveli. Dunque la presa di posizione risulta meno inaspettata del previsto.



La posizione del vettore

Per Ryanair, come riporta preferente.com, la decisone dell'Ue è una "buona notizia". Secondo la low cost, se l'operazione fosse andata in porto ci sarebbero stati effetti sui prezzi dei voli.



Ma il vettore ha anche puntato il dito sulla gestione dei dati dei clienti da parte dell Ota.



Secondo l'Ue, la fusione tra Booking.com ed Etraveli avrebbe danneggiato la concorrenza dell'ecommerce turistico: questo il motivo che ha portato allo stop all'operazione.