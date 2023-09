Avrà un impatto soltanto sui voli nazionali per Ita Airways lo sciopero di 24 ore del personale del comparto aereo e delle società di handling previsto per venerdì prossimo. Un nuovo stop destinato ancora una volta non pochi disagi ai passeggeri della Penisola, invitati ormai da qualche giorno a verificare in anticipo lo stato del proprio voli.

Tornando invece al vettore nazionale, la compagnia in una nota pubblicata sul proprio sito ha spiegato che i collegamenti preventivamente cancellati allo scopo di evitare disagi anche maggiori sono in totale 74, 68 dei quali concentrati nella giornata di venerdì.



Il piano straordinario

“Ita Airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 31% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero – si legge nel comunicato -. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 29 settembre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 4 ottobre 2023”.



L’elenco completo dei voli cancellati è disponibile a questo link