Compagnie aeree all business: nel mirino entrano i Caraibi

"Grande fermento sul fronte dei voli per la clientela 'top'. Fra le ultime novità, La Compagnie ha annunciato l'espansione del proprio network con un collegamento stagionale sui Caraibi a bordo di Airbus A321neo configurato in sola business class. Questa novità giunge in seguito alla partnership che la compagnia aerea ha siglato con E. Clarke Travel, agenzia con la quale verrà lanciato il programma di viaggio 'Travel In Style Journeys'. La Compagnie decollerà ogni domenica dall'aeroporto newyorkese di Newark verso il Princess Juliana International Airport di Simpson Bay, a St. Maarten, a partire dal 26 novembre 2023 e fino al 14 aprile 2024...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)