Air France-Klm rinforza il long haul: ordine per 50 A350

Air France-Klm va all’attacco sul lungo raggio con un maxi ordine ad Airbus con il quale nella seconda metà di questo decennio entreranno in flotta 50 nuovi A350, sia nella versione 900 sia in quella 1000, con un ulteriore opzione per altri 40. Un’operazione con la quale il gruppo franco-olandese punta anche a un rinnovamento degli aerei in ottica sostenibilità armonizzando al contempo i modelli per il long haul.

“L’A350 è la soluzione perfetta per le esigenze di rete del Gruppo – ha spiegato il ceo Benjamin Smith - e vanta prestazioni eccezionali: è un velivolo più silenzioso, più efficiente nei consumi e più economico rispetto alle generazioni precedenti. Sarà fondamentale per aiutare il Gruppo a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità”.



In una nota il Gruppo Air France Klm ha ricordato che allo stato attuale la flotta è composta da 533 velivoli con i quali collega oltre 300 destinazioni nel mondo. In ordine però ci sono altri 200 aerei in totale, il primo dei quali è previsto in consegna già per la fine di quest’anno.