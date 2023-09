Vueling aumenta gli impegni in Italia: 26 rotte per l’inverno

Vueling consolida il presidio in Italia per la stagione invernale. La low cost del Gruppo Iag garantirà un totale di 26 rotte, di cui 25 internazionali. Il Belpaese sarà così collegato direttamente con 9 destinazioni in 4 Paesi europei: in Spagna, con Barcellona, Madrid, Bilbao, Valencia, Alicante, Malaga; Francia, con Parigi; Regno Unito, con Londra; e, infine, Paesi Bassi, con Amsterdam.

“La programmazione invernale - spiega Carolyn Prowse, direttore commerciale di Vueling con responsabilità strategiche e di programmazione delle rotte - rappresenta l’impegno di Vueling nel proporre destinazioni internazionali attrattive tutto l’anno, senza venir meno alla propria essenza, cioè di offrire prezzi competitivi e convenienti ai clienti”.



I piani internazionali

Allargando lo sguardo sul mercato internazionale, il vettore opererà complessivamente 213 rotte verso 89 destinazioni in 27 Paesi nella stagione invernale 2023-2024, offrendo 10 nuove rotte in più oltre a quelle volate in inverno lo scorso anno.



La compagnia aerea attiverà inoltre 4 nuovi collegamenti per la stagione: da Barcellona verso l'Egitto (Luxor e Sharm El-Sheikh) e verso la Finlandia (Rovaniemi) e da Parigi-Orly ad Amman.