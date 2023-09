Gatwick, manca il personale: l’aeroporto mette un limite ai voli

L'aeroporto di Gatwick non potrà operare al pieno della capacità. Lo scalo è stato costretto a limitare il numero dei voloi notturni dopo che il 30% del personale Atc si è dovuta assentare per malattie a breve termine (incluso il Covid). Una situazione che ha portato a diverse cancellazioni nel corso di questa settimana.

Come riporta ttgmedia.com lo scalo ha limitato i movimenti giornalieri a 800 fino a domenica primo ottobre, per evitare cancellazioni improvvise. Un numero non troppo inferiore ai voli programmati: domani erano previsti infatti 829 movimenti, giovedì 840, venerdì 865, sabato 800 e domenica 830.



Intanto lo scalo di Gatwick ha ribadito che continueranno sia il recultamento sia la formazione di nuovi controllori del traffico aereo.



Secondo le previsioni la compagnia più colpita dalle cancellazioni sarà probabilmente easyJet, il primo vettore per l'aeroporto, seguito da aerolinee come British Airways e Ryanair.