SkyAlps ha inaugurato oggi il Roma-Verona. La novità è stata presentata questa mattina al Leonardo da Vinci dai manager della compagnia insieme ad Adr.



“Il collegamento tra Fiumicino e Verona - ha spiegato il presidente di SkyAlps, Josef Gostner - è operato da aerei molto efficienti, che permettono di ridurre del 50% le emissioni di C02 rispetto ai jet più grandi delle altre compagnie. Già oggi, inoltre, riusciamo a utilizzare il 30% di sustainable air fuel e stiamo lavorando per arrivare al 100%.”. L’aereo è un Dash-8 Q-400 da 76 posti. Dal lunedì al venerdì la rotta ha una frequenza bi-giornaliera, mentre passa al giornaliero il sabato e la domenica.



Ma Verona non è l’unica destinazione che il vettore lancerà da Fiumicino. A partire dal 2 ottobre prenderà il via il giornaliero Roma-Crotone in continuità territoriale e, dal 30 ottobre, il Roma-Cuneo, operato quattro volte alla settimana. “Possiamo fare feederaggio su Roma con molte altre destinazioni. Le rotte - ha proseguito Gostner - sono state studiate per un anno e sono sicuro che saranno un successo sia per il traffico turistico che business”.



L’head of aviation business development di Adr, Federico Scriboni, ha invece sottolineato: “Siamo felici di accogliere SkyAlps, una nuova realtà che si sta affermando sul mercato domestico. Il collegamento da Verona, che permetterà anche l’andata e ritorno in giornata, migliorerà ulteriormente l’accessibilità alle città italiane”.