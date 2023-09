Il valore di Michael O'Leary: un manager da 900 milioni di euro

Novecento milioni di euro. Sarebbe questo attualmente il patrimonio stimato del ceo del Gruppo Ryanair Michael O’Leary. Un valore parziale e soggetto a modifiche giorno per giorno, considerando che si basa su quanto posseduto in termini di azioni della compagnia low cost e del proprio patrimonio, ma che dà in qualche modo la misura di come la guida di Ryanair abbia consentito al manager di accumulare una fortuna per gli anni a venire.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, il grosso del suo potenziale deriverebbe infatti dal valore delle azioni attualmente in mano a O’Leary, pari a quasi il 4 per cento del totale della compagnia. Un ‘gruzzolo’ che potrebbe aumentare in maniera notevole considerando che tra i suoi obiettivi c’è quello di portare il valore delle azioni a 21 euro rispetto agli attuali 16.



Intanto l’istrionico manager si prepara a festeggiare un importante anniversario a livello professionale: il prossimo anno, infatti, il ceo della low cost arriverà al traguardo dei trent’anni alla guida di Ryanair.