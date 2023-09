Condor aumenta ancora sugli States con la novità assoluta del volo su San Antonio

Proseguono gli annunci di nuovi voli nelle rotte sempre più trafficate tra Europa e Stati Uniti e arrivano anche novità assolute nel panorama del network transatlantico, ormai terra di conquista per tutti i vettori protagonisti nel lungo raggio.

L’ultima new entry in termini di tempo vede come protagonista Condor Airlines; la compagnia tedesca inserirà nella propria programmazione un collegamento diretto tra Francoforte e San Antonio, in Texas, a partire dal 17 maggio e con tre frequenze alla settimana.



Una delle particolarità di questa nuova rotta è che finora l’aeroporto di San Antonio era collegato esclusivamente con gli scali statunitensi con l’unica eccezione delle rotte sul Messico.



Con questa novità per l’estate del prossimo anno saliranno a 13 i collegamenti sugli scali statunitensi da parte di Condor.