Neos lancia un recruiting day per hostess e steward il 5 ottobre a Verona

Neos cerca personale. Il vettore di casa Alpitour World lancia un open day il prossimo 5 ottobre presso la Camera di Commercio di Verona per reclutare nuove hostess e steward. La compagnia ricerca 25 figure che lavoreranno presso l’aeroporto Valerio Catullo in vista dell’arrivo di nuovi aerei che entreranno in flotta entro la prossima stagione estiva.

Neos ha, infatti, sviluppato per il Catullo un piano di crescita che negli anni ha visto progressivamente aumentare l’offerta, la frequenza dei collegamenti e le attività a supporto dello scalo.



La giornata di reclutamento è aperta sia a personale certificato sia a coloro che non hanno mai svolto la professione di assistente di volo e senza alcun limite di età, offrendo un’opportunità anche a persone mature che hanno un desiderio nel cassetto o l'esigenza di cambiare impiego. Dopo la prima selezione sarà richiesto un colloquio finale presso gli uffici Neos di Malpensa, mentre il corso base per il conseguimento dell’attestazione CCA inizierà già a novembre, nel nuovo Training Center dedicato e inaugurato a giugno di quest’anno.



Per candidarsi è necessario compilare il modulo online (disponibile sulla sezione ‘Lavora con Noi’ del sito neosair.it dove saranno pubblicati tutti i dettagli). All’appuntamento, a cui sarà possibile presentarsi nella fascia mattutina tra le ore 9 e le ore 12 o nel pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17. Tra i requisiti è richiesto il diploma di istruzione secondaria di II grado, una buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di lavorare in team e comunicative.