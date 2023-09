Ryanair non si fa intimidire dai proclami governativi. La low cost confida nella forza della sua capacità di aggiungere o cancellare rotte.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, il direttore responsabile Remo Vangelista spiega perché, nonostante tutto il dibattito che sta agitando il settore, non cambierà nulla nello scenario del trasporto aereo.



La compagnia aerea irlandese, nel suo confronto con la Regione Sicilia, ancora una volta ha mostrato la sua abilità nel giocare in contropiede e spostare il dibattito su temi diversi rispetto a quello dei prezzi dei biglietti, chiamando in casua le famose addizionali regionali.