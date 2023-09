Boeing: tra vent’anni la Cina avrà la flotta commerciale più grande al mondo

Nei prossimi vent’anni un quinto delle consegne di nuovi aerei sarà solo per il mercato cinese, che arriverà ad avere la più grande flotta commerciale al mondo. Questo quanto emerge dal Commercial Market Outlook di Boeing, che segnala come, fino al 2042, la Cina avrà bisogno di 8.560 nuovi aerei commerciali, inclusi 6.470 narrow body, come il 737 Max.

Un exploit che, come spiega Il Sole 24 Ore, è trainato da una crescita economica superiore alla media e soprattutto dalle previsioni di impennata di domanda per i viaggi aerei da parte dei cinesi. Due terzi delle nuove consegne riguarderanno la crescita della flotta, mentre la parte restante sarà per sostituire macchine obsolete. In totale Boeing stima che la Cina arriverà ad avere, tra vent’anni, un totale di 9.600 aerei circa.