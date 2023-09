Lot Polish Airlines lancia la campagna ‘È con chi viaggi’

L’importante non è solo dove viaggi, ma con chi. E questo vale anche per i vettori. È questo il tema alla base della nuova campagna promozionale di Lot Polish Airlines, che ha lo slogan ‘È con chi viaggi’: la compagnia aerea non è solo un vettore, ma anche un vero compagno per realizzare i sogni di viaggio.

“Il lancio della nuova campagna rappresenta un momento estremamente importante per la nostra azienda – dice commenta Ewa Lampart, direttrice del marketing e della comunicazione aziendale di Lot Polish Airlines -. Le analisi di marketing ci hanno guidato verso una nuova direzione per il marchio Lot, basata su valori rilevanti per la costruzione dell'immagine e della consapevolezza".



"Abbiamo cercato di creare una storia dal punto di vista dei nostri clienti, per presentare un marchio allegro, emotivamente coinvolgente e che coltiva le relazioni con i passeggeri. All'interno della campagna, il nostro desiderio era quello di accentuare l'unicità dell'esperienza di viaggio in modo così forte da volerla condividere con la prossima generazione”.