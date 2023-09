Ryanair in Sicilia: per l'inverno 5 rotte internazionali in più ma meno voli domestici

Saliranno a 7 gli aerei posizionati da Ryanair in Sicilia per la programmazione invernale della low cost sull’isola. Catania, Palermo e Trapani si confermano così centrali nei piani del vettore, che aggiungerà 5 nuove rotte, potenziando le frequenze anche su altre 15 destinazioni, tutte internazionali.

Le nuove destinazioni in programma saranno Bucarest, Norimberga, Parigi, Praga e Tirana, mentre il potenziamento coinvolgerà alcune delle principali mete city break del Vecchio Continente. Tuttavia di pari passo ci sarà anche la riduzione, come annunciato in precedenza, dell’offerta sulle rotte nazionali, con una contrazione del 10 per cento circa. Tra le rotte soppresse quelle da Palermo per Forlì e Cuneo, nonché da Trapani per Pisa e Treviso.