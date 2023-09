Transavia: 5 nuove rotte nell'estate 2024, al via anche il Bruxelles-Bari

Ci sarà anche Bari tra le nuove rotte che Transavia metterà in campo per la stagione estiva 2024. Cinque i collegamenti che verranno aggiunti alla low cost del gruppo Air France-Klm.

Il potenziamento più forte sarà sullo scalo di Bruxelles. Da qui partiranno infatti anche le rotte su Salonicco e Marrakech oltre a quella sulla Puglia, che prenderà il via a partire dal prossimo 27 giugno e avrà tre frequenze alla settimana (martedì, giovedì e domenica).



New entry anche per quanto riguarda l’Olanda, si legge su Italiavola: da Amsterdam decollerà infatti un volo diretto su Tirana mentre Eindhoven sarà collegata con Oslo a partire dal fine febbraio.