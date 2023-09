La proposta della Lega: crocifisso obbligatorio anche in porti, aeroporti e stazioni

Ci sono anche stazioni, porti e aeroporti nell’elenco dei luoghi pubblici dove dovrebbe essere obbligatoriamente esposto il crocifisso, pena il pagamento di una multa. A chiederlo è la deputata Simona Bordonali, leghista bresciana, prima firmataria della proposta di legge appena depositata alla Camera dalla Lega di Matteo Salvini.

Nel testo che introduce la legge, come riporta adnkronos.com, si ricorda come l'immagine del Cristo rappresenti "un valore universale della civiltà e della cultura cristiana, riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia". Pertanto si chiede che il crocifisso sia "obbligatoriamente" esposto in luogo "elevato e ben visibile" in tutte le scuole, negli uffici della pubblica amministrazione, nelle carceri italiane, negli ospedali e anche in stazioni, porti e aeroporti.