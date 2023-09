Air Belgium in crisi finanziaria: dal 3 ottobre stop ai voli passeggeri

A partire dal 3 ottobre Air Belgium cancellerà tutti i voli di linea e utilizzerà la cancellazione per presentare al tribunale istanza di ristrutturazione. La compagnia, nata cinque anni fa, si trova infatti in gravi difficoltà finanziarie e ha indicato tra le motivazioni del crollo della redditività il conflitto in Ucraina, i prezzi del carburante e l’inflazione, oltre al forte impatto della pandemia sui conti.

“Dopo numerosi studi – spiega una nota del vettore – il consiglio di amministrazione di Air Belgium è giunto alla conclusione che realizzare profitti un profitto sul fronte del trasporto passeggeri richiederebbe investimenti sostanziali in aggiunta a quelli già realizzati negli ultimi anni, cosa non possibile”.



Network ridotto

Allo stato attuale, scrive simpleflying.com, Air Belgium serve poche destinazioni con una flotta di nove aerei. In precedenza la compagnia volava su numerose mete nei Caraibi, in Africa e in Asia, ma da allora la rete è stata ridotta ai soli collegamenti tra l'aeroporto di Bruxelles e quello di Tambo a Johannesburg, in Sudafrica, l'aeroporto internazionale di Cape Town e l'aeroporto internazionale Sir Seewoosagur Ramgoolam a Mauritius.



Focus sul cargo

Guidata dal ceo Niky Terzakis la compagnia cercherà ora di ristrutturarsi e concentrarsi sulle operazioni cargo, che potrebbero rivelarsi redditizie sul lungo termine. Allo stato attuale il vettore gestisce una flotta cargo che vola per compagnie aeree di tutto il mondo e la sua intenzione era di ampliarla nei prossimi anni, con l'ordine di 11 Boeing 777-300ER convertiti in cargo. Tuttavia, date le gravi difficoltà finanziarie, non è del tutto chiaro se sarà in grado di prendere in consegna questi aerei nel corso del processo di ristrutturazione.