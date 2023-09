I biglietti Trenitalia acquistabili su Wetaxi

Il Gruppo Fs muove un altro passo verso l’intermodalità. I collegmenti di Trenitalia sono disponibili sull’app Wetaxi, startup torinese e partner tecnologico dei radiotaxi italiani.

Grazie all’integrazione dei servizi ferroviari nell’app dedicati ai taxi, gli utenti possono acquistare direttamente in piattaforma i biglietti del treno verso qualsiasi destinazione che si desidera raggiungere.



In questo modo, sarà possibile organizzare attraverso un’unica piattaforma gli spostamenti in treno lungo la Penisola e in taxi all’interno delle città, scegliendo il metodo di pagamento più comodo.