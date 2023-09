Emirates, il servizio di pre-ordine dei pasti in business class esteso ai voli europei

Nuovi servizi a bordo per la business class dei voli Emirates. Dopo il lancio effettuato per i collegamenti da e verso il Regno Unito il vettore emiratino ha infatti deciso di estendere il servizio di preordine dei pasti a bordo anche alle altre rotte del Vecchio Continente, comprese quelle su Roma, Bologna e Venezia per quanto riguarda l’Italia.

“Il nuovo servizio consentirà ai passeggeri in business class di preselezionare la portata principale con un anticipo compreso tra 14 giorni e 24 ore rispetto alla partenza del volo – si legge in una nota della compagnia -, garantendo sempre a bordo la scelta preferita e contribuendo a ridurre lo spreco alimentare”.



A bordo dell'aereo, il personale di bordo utilizzerà dispositivi digitali per visualizzare la selezione preordinata e servire al passeggero il piatto scelto.