La decisione del giudice: Ita Airways dovrà assumere 174 ex dipendenti Alitalia

Sono 174 gli ex dipendenti di Alitalia che hanno diritto a essere assunti in Ita Airways, perché la nuova compagnia lavora grazie a un pezzo di quella vecchia, ma non c’è obbligo di assunzione immediata da parte del vettore. A stabilirlo un giudice del Lavoro di Roma.

Come spiega repubblica.it, Ita non dovrà retrodatare le assunzioni al 14 ottobre 2021, la data di esordio nei cieli della nuova compagnia. Le assunzioni avverranno, dunque, ex novo. Dei 174 ex dipendenti di Alitalia 35 hanno il grado di piloti o comandanti. Come già avvenuto a giugno a Roma e a settembre a Milano il giudice ha affermato che, dunque, Ita Airways non è un vettore nuovo, ma ha una continuità con la vecchia Alitalia.



Entro sessanta giorni si capiranno meglio le ragioni dell’ultima sentenza, ma secondo quanto riportato da corriere.it la decisione potrebbe rendere necessario un intervento del governo per dirimere la questione Alitalia/Ita una volta per tutte. L’Antitrust Ue nell’estate 2021 ha dato il via libera al progetto della nuova compagnia perché ha stabilito che è società diversa dall’ex vettore di bandiera e ha dato la possibilità a Ita di rilevare alcuni asset, a partire dal ramo ‘Aviation’ (aerei, licenze, slot) poi effettivamente acquistato il 14 ottobre 2021 per la cifra simbolica di un euro.



Se, dunque, Ita può volare è perché ha acquistato l’insieme dei beni e dei contratti che facevano capo ad Alitalia e ad Alitalia Cityliner, anch’essa fallita. Da qui la decisione del giudice sul diritto degli ex dipendenti a essere assunti da Ita.