Terremoto in Toscana, torna regolare l’Alta velocità tra Firenze e Bologna

Ritardi e cancellazioni sulla rete ferroviaria toscana per verifiche di stabilità dopo la forte scossa di terremoto che, alle 5,10 di questa mattina, si è registrata nella provincia di Firenze, a una profondità di 8,4 km.

Le scosse hanno colpito il comune di Marradi, in provincia di Firenze, ma si sono sentite, oltre che in quella zona, anche nell’Appennino tosco-emiliano, in Romagna e in tutta la parte settentrionale della Toscana. L’Alta Velocità tra Firenze e Bologna è appena tornata regolare dopo la sospensione per permettere le verifiche dei tecnici: la circolazione dei treni è stata instradata sulla vecchia linea Direttissima, la Prato-Bologna, con ritardi fino a un’ora.



Non si esclude invece, secondo quanto riportato da corriere.it, che i treni regionali possano subire cancellazioni e limitazioni di percorso. È sospesa anche in via precauzionale la circolazione sulle linee Borgo San Lorenzo-Pontassieve tra Dicomano e Borgo San Lorenzo, per cui è attivo il servizio sostitutivo. Intanto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha scritto sui social che è stata attivata la Protezione Civile per assistenza alla popolazione.