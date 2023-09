United acquista 1 miliardo di galloni di carburante sostenibile

United Airlines ha siglato un accordo per l'acquisto di 1 miliardo di galloni di Saf, ovvero di carburante sostenibile per l'aviazione, da Cemvita, azienda con sede a Huston.

Si tratta nel dettaglio di 50 milioni di galloni all'anno per 20 anni. Il presidente della compagnia aerea Michael Leskinen, come riporta phocuswire.com, ha sottolineato la speranza che questo sia solo un primo passo per la collaborazione con la società.



Cemvita per produrre carburante ecosostenibile utilizza un processo che assorbe e converte l'anidride carbonica in materie prime essenziali; attualmente, invece, la maggior parte del Saf prodotto viene ricavato da rifiuti agricoli e olio da cucina usato.