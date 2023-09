Gatwick, ancora caos per mancanza di controllori di volo

Migliaia di viaggiatori sono rimasti bloccati all'aeroporto di Gatwick nel pomeriggio di giovedì dopo che circa 42 voli sono stati ritardati, dirottati o cancellati a causa della mancanza di personale di controllo del traffico aereo (Atc).

I National Air Traffic Services hanno dovuto mettere in atto restrizioni “a causa dell’assenza del personale che ha colpito il nostro team di controllo del traffico aereo a Gatwick” ha dichiara il Nats in una nota riportata da TTGMedia.



Le restrizioni sono state accolte con proteste sia dalle compagnie aeree sia dai passeggeri. Ryanair ha invitato l'amministratore delegato di Nats, Martin Rolfe, a dimettersi poiché è la terza volta in due settimane che i voli da e per Gatwick vengono interrotti a causa della carenza di personale Atc.

“È inaccettabile che sempre più voli e centinaia di passeggeri subiscano ritardi da/per l'aeroporto di Gatwick per la terza volta in sole due settimane a causa dell’incapacità dell'amministratore delegato di Nats, Martin Rolfe, di fornire personale adeguato all'Atc" ha affermato il ceo di Ryanair Michael O'Leary.



“Le compagnie aeree pagano milioni di sterline ai Nats ogni anno e non dovrebbero vedere i loro passeggeri subire ritardi evitabili a causa della carenza di personale”.