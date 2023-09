easyJet gioca d’anticipo e apre le vendite dei voli per l'estate 2024.

La compagnia ha messo in campo quasi 3 milioni di posti su oltre 16 mila voli in partenza da e per l’Italia tra il 3 giugno 2024 e il 1 settembre 2024, consentendo ai clienti di prenotare in anticipo e di approfittare delle tariffe speciali in vista della prossima estate.



Con voli verso 220 destinazioni in Europa, Nord Africa e Medio Oriente in partenza da 21 aeroporti italiani, i clienti di easyJet potranno scegliere tra un ventaglio di mete molto ampio.

Fra le novità presentate recentemente, il poker di nuove tratte in partenza dall’Italia. Da novembre la low cost collegherà Comiso-Ragusa con Milano Malpensa e, dalla prossima estate, anche con Napoli. Da marzo 2024 invece partiranno i voli da Roma Fiumicino verso Glasgow ed Edimburgo.