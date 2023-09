Traffico aereo in difficoltà negli Usa: mancano i controllori di volo

La carenza di controllori di volo causerà non pochi problemi al traffico aereo globale nei prossimi anni. L’allarme arriva dai top manager dei vettori statunitensi riuniti al Global Aerospace Summit di Washington, che hanno chiesto alla Faa di aumentare il numero di controllori del traffico aereo.

Secondo il gruppo Airlines for America, la carenza di controllori di volo oggi raggiunge le 3.000 unità. "Le assunzioni richiederanno dai 5 ai 7 anni per raggiungere il pareggio, se tutto va bene", ha detto il presidente di Airlines for America Nick Calio.



La prima destinazione a fare le spese di queste carenze di personale sarà New York, che, secondo le compagnie aeree, anche la prossima estate potrà subire ulteriori restrizioni sui voli proprio a causa della mancanza di controllori di di traffico aereo.