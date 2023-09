Brussels Airlines vola su Nairobi e aumenta i servizi per il Rwanda

Brussels Airlines riporta la flotta degli A330 ai livelli pre-covid e aumenta i voli sull'Africa sub sahariana.

La compagnia, come riporta simpleflying.com, ha lanciato un nuovo voloo per Nairobi e ha aumentato le frequenze per Kigali in Rwanda a partire dal giugno del prossimo anno.



Le prenotazioni per i collegamenti diretti tra Bruxelles e Nairobi sono già aperte. Il vettore aveva collegato i due Paesi già in passato, dal 2002 fino al 2015. Saranno operati sei voli settimanali in estate e quattro in inverno.