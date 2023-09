Rfi, bando di gara per il nodo intermodale di Brindisi

Rfi ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il nodo intermodale di Brindisi.

Prevista in attività nel 2026, l'infrastruttura nasce per il completamento e l’attrezzaggio tecnologico della nuova stazione Brindisi Intermodale (composta da quattro binari centralizzati a modulo 750 metri per arrivo e partenza treni merci) ed il collegamento ferroviario della nuova stazione con la Linea Adriatica, tramite una nuova linea elettrificata a binario unico, con allaccio del nuovo Bivio (PC) Brindisi Sud.



L’importo a base di gara dell’appalto principale è di circa 35 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR e FSC.