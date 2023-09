Ethiopian Airlines, da novembre i voli per Bangui

Dal 15 novembre Ethiopian Airlines volerà verso Bangui. La compagnia aerea opererà tre frequenze settimanali: il martedì, il venerdì e la domenica.

“Siamo entusiasti di aggiungere la Repubblica Centrafricana alla nostra vasta rete africana e globale - commenta il ceo del gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew -. I voli daranno un contributo significativo al rafforzamento delle attività socioeconomiche tra Addis Ababa e Bangui e oltre. Non colleghiamo solo Addis Ababa con Bangui, ma abbiamo collegato la Repubblica Centrafricana alle nostre oltre 130 destinazioni internazionali nei cinque continenti. Con questa opzione di viaggio, Bangui avrà una grande opportunità per rafforzare i suoi legami bilaterali con il resto del mondo. Essendo una vera compagnia aerea panafricana, l’Ethiopian continuerà ad espandere i suoi voli in Africa”.