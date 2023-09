Saudia primo vettore sul nuovo aeroporto Red Sea International

Red Sea Global ha siglato un memorandum d'intesa con Saudi Arabian Airlines e daa International, l'operatore dell'aeroporto Red Sea International. L’accordo vedrà diventare Saudia la prima compagnia aerea a operare da e per lo scalo sul Mar Rosso la cui apertura è prevista entro l'anno.

Nella fase di start, i voli saranno esclusivamente quelli nazionali da e verso la capitale Riyadh, poi sarà il turno di Jeddah, per arrivare - nel 2024 - alla piena operatività con le rotte internazionali.



"Quando il primo volo commerciale atterrerà al Red Sea International, non sarà solo motivo di orgoglio per Red Sea Global, sarà anche una pietra miliare per il Regno dell'Arabia Saudita" commenta John Pagano, ceo di Red Sea Global.



Il Red Sea International rappresenterà una nuova porta d'accesso per i viaggiatori che vogliono conoscere il Paese e grazie alla collaborazione con Saudia non soltanto verranno avviati regolari servizi di linea su questo hub 'di lusso', ma al contempo verranno implementate ricerche per un futuro dell'aviazione sempre più green, come per esempio la possibilità di utilizzare jet elettrici a decollo e atterraggio verticale per ridurre le emissioni dei viaggi aerei verso la destinazione.

