Formazione degli studenti, rinnovato a Grimaldi Lines il riconoscimento di Confindustria

“Un importante riconoscimento, a testimonianza del nostro impegno nella formazione dei giovani attraverso Grimaldi Educa”. Queste le parole con cui Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines, commenta il Bollino per l’Alternanza di Qualità che Grimaldi Lines ha ottenuto da Confindustria anche per l’anno scolastico 2022/2023.



Focus sull'idea del viaggio

“Un progetto - continua - che abbiamo particolarmente a cuore, in quanto nasce e si sviluppa intorno all’idea del viaggio, che stimola la conoscenza, crea senso di appartenenza al gruppo e sviluppa competenze trasversali, sempre più richieste nell’attuale contesto lavorativo globale”.

La compagnia di navigazione ha riunito tutte le iniziative dedicate al mondo della scuola nel progetto Grimaldi Educa, il cui fulcro sono i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), rivolti a tutti gli indirizzi di studio con programmi modulabili sulla

base delle esigenze espresse dai singoli istituti.

Iniziative che consentiranno ai ragazzi di vivere un’esperienza sul campo a bordo delle navi della flotta, affiancati da tutor il cui obiettivo è di trasmettere loro l’amore per il mare e la passione per la navigazione.



Ai PCTO si affiancano programmi didattici, che vedono ogni anno la partecipazione di migliaia di studenti. Tra i più richiesti ci sono il viaggio evento Travel Game Onboard con i suoi quiz digitali di cultura generale, Seamphony – La Nave della Musica, ma anche

gli atelier scientifici e creativi proposti da La Nave della Scienza.

Di Grimaldi Educa fa parte, infine, la proposta di viaggi di istruzione, con possibilità di scegliere la sola traversata oppure un pacchetto completo di viaggio in nave e soggiorno. Tra le

destinazioni Sicilia e Sardegna, ma anche Spagna e Grecia.