Condor più attento alle famiglie con bambini

Condor sviluppa i suoi servizi per i viaggi delle famiglie con bambini di ogni età. La compagnia prevede infatti una serie di plus dedicati al target family per rendere più confortevole il viaggio con i più piccoli.

Su richiesta, sui voli a lungo raggio vengono forniti articoli per neonati come biberon, pappe e pannolini e le toilette di tutti gli aeromobili sono dotate di fasciatoi.



Per ogni bambino sarà possibile trasportare in stiva carrozzine, passeggini, letti per bambini, marsupi e seggiolini auto senza costi aggiuntivi e, per i bambini di età inferiore ai due anni non sarà necessario un biglietto, ma verrà addebitato un costo di servizio, che varia a seconda della destinazione del volo.