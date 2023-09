Terremoto in Marocco, Royal Air Maroc: “Nessuna modifica all’operativo”

"Royal Air Maroc manterrà invariato il suo operativo da e verso gli aeroporti marocchini". Così in una nota la compagnia aerea rassicura il mercato italiano, in seguito al terremoto che ha colpito il Marocco nella notte tra l'8 e il 9 settembre.

Nella comunicazione il vettore precisa inoltre che "tutti i passeggeri in possesso di un biglietto da e verso Marrakech e Agadir (diretti e transiti), con una data di viaggio dal 9 al 23 settembre 2023, avranno la possibilità di effettuare un solo cambio gratuito (salvo disponibilità nella stessa classe tariffaria) da e verso la stessa destinazione, per una nuova data di viaggio entro 15 giorni dalla data di partenza iniziale".



In alternativa, "potrà essere richiesto il rimborso del biglietto seguendo il regolamento tariffario".



Tutte le richieste di modifica del viaggio dovranno essere indirizzate entro il 17 settembre 2023 presso il punto di vendita iniziale.



Per ulteriore informazioni è possibile contattare il call center della compagnia aerea allo 02 8275 111.