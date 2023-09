Wizz Air costretta a ridurre la capacità per i problemi ai motori Pratt & Whitney

I problemi ai motori Pratt & Whitney stanno costringendo Wizz Air a cambiare i suoi piani. La compagnia aerea, che ha già ridotto gli operativi dei mesi di agosto e settembre per far fronte alla criticità, potrebbe dover mettere mano allo schedule ancora per diversi mesi.

Secondo quanto si apprende da simpleflying.com, il vettore potrebbe volare con una capacità ridotta del 10% per l’intero secondo trimestre dell’anno fiscale 2024.



Potrebbe infatti volerci ancora diverso tempo per risolvere le problematiche ai motori Rtx di Pratt & Whitney, attualmente riscontrate su centinaia di aeromobili in tutto il mondo. Sul tema il ceo del costruttore, Greg Hayes, ha fatto sapere che “riconosciamo che si tratta di una situazione estremamente difficile per i nostri clienti e stiamo adottando misure proattive per supportare e mitigare l’impatto operativo”.