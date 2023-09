Ita-Lufthansa: Gentiloni risponde all’attacco di Meloni

Arriva da Bruxelles la risposta di Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che lo aveva chiamato in causa sulla questione Ita-Lufthansa.

"Non partecipo a polemiche che danneggiano l’Italia" ha detto Gentiloni come riporta TGla7 ma poi ha proseguito il suo ragionamento. "È una questione che ci trasciniamo da tempo e che credo meriti una soluzione. Penso che il governo abbia lavorato molto per individuare questa soluzione e confido nel fatto che la Commissione europea riconosca l'importanza di questo lavoro".



"La questione è antica – aggiunge ancora Gentiloni - e non fa parte delle mie competenze ma la conosco bene e mi sta a cuore. Quindi nell'ambito delle responsabilità collegiali cercherò di affrontarla".