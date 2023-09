di Gaia Guarino

L'aeroporto di Roma Fiumicino traina il turismo. Sono stati 4,2 milioni i passeggeri partiti o atterrati durante il solo mese di agosto, nell'hub della Capitale, che ha registrato così un volume di traffico superiore di quasi il 30% a quello dello stesso periodo del 2022.

Cifre da capogiro per il Leonardo Da Vinci che, sulle tratte point-to-point, ha visto crescere il numero dei viaggiatori del 105% rispetto ad agosto 2019. Un trend positivo che, stando alle stime, non dovrebbe arrestarsi nemmeno nell'ultimo trimestre del 2023 e che addirittura proseguirà nella prima parte del 2024.



Le previsioni

Secondo le previsioni, infatti, il prossimo anno si potrebbero raggiungere anche i 5 milioni di pax al mese con un vero e proprio boom nel 2025, in occasione del Giubileo.



A oggi, come riporta ilmessaggero.it, lo scalo romano ha recuperato il 95% dei volumi del pre-pandemia e l'autunno si arricchirà con nuove rotte e un incremento delle frequenze.



Guardando, in ultimo, ai mercati stranieri che più hanno contribuito a questi risultati si evidenzia come siano i turisti americani (Usa, Canada e Messico) ad aver dato la spinta più forte con 520mila passeggeri ad agosto, seguiti - relativamente ai flussi europei - da tedeschi, francesi e spagnoli. Bene, infine, giapponesi e coreani con il traffico delle compagnie cinesi che a settembre ha raggiunto l'80% dell'operativo del 2019.