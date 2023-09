Al via i lavori per l’ampliamento dell’aeroporto di Madrid

Competere con i grandi hub europei come il Charles de Gaulle, Schiphol e Heathrow. Questo l'obiettivo finale dei lavori avviati nell'aeroporto di Madrid Barajas, che comporteranno un investimento complessivo da 2,4 miliardi.

Come riporta preferente.com la maggior parte dei fondi sarà destinata al T4 e al T4S (1,7 miliardi), mentre i restanti saranno impegnati per l'unione e la creazione del nuovo T123.



La ristrutturazione sarà probabilmente lenta perché si cercherà di completare i lavori senza incidere sull'operatività dello scalo. Il progetto prevede la creazione di un centinaio di nuovi banchi check-in e 300 metri aggiuntivi nelle banchine di contatto con gli aerei. Per il momento il piano proseguie senza nessuna modifica legata alla situazione economica complessiva.